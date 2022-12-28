Панику среди российских военных вызвали недавние убийства в городе троих мобилизованных. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет 24 канал.
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Оккупанты боятся одевать российскую военную форму
Чтобы "лишний раз" не подвергать оккупантов на опасность, вражеским бойцам, дислоцирующимся в Бердянске, позволили по возможности передвигаться в гражданской одежде. Интересно, что троих убитых "мобиков" официально считают пропавшими без вести. В частности, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава.
Еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданском является то, что местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении по ВСУ. Следовательно, враг старается не привлекать лишний раз внимание к себе,
– отметили в Центре национального сопротивления.
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В Бердянске партизаны взорвали трансформаторную подстанцию
- 14 декабря в ЦНС рассказали, что украинские партизаны в Бердянске взорвали трансформаторную подстанцию. Она питала микрорайон Коса, где расквартированы мобилизационные подразделения противника.
- С помощью тротиловых шашек неизвестные взорвали как подстанцию, так и сопротивление ЛЭП. Так что казармы захватчиков остались без света.
- В панике оккупанты усилили проверки. Однако причастных к взрыву так и не нашли.