Паніку серед російських військових викликали нещодавні вбивства у місті трьох мобілізованих. Про це повідомив Центр національного спротиву, пише 24 канал.

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Аби "зайвий раз" не наражати окупантів на небезпеку, ворожим бійцям, які дислокуються в Бердянську, дозволили за можливості пересуватися в цивільному одязі. Цікаво, що трьох вбитих "мобіків" офіційно вважають зниклими безвісти. Зокрема, аби не сіяти панічні настрої серед особового складу.

Ще однією причиною дозволу на перебування в цивільному є те, що місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування ЗСУ. Відтак ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе,

– зазначили в Центрі національного спротиву.

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