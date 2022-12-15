Як розповіли у Центрі національного спротиву, "бавовну" підвезли до тимчасово окупованого Бердянську. Сталося це 13 грудня.

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Ворог залишився без світла

За наявними даними, у вівторок наші партизани підірвали трансформаторну підстанцію. Відомо, що вона живила мікрорайон Коса. Зауважимо, що саме там розселилися мобілізаційні підрозділи російського війська.

Сам вибух стався об 19:30. За допомогою тротилових шашок вдалося підірвати як трансформаторну підстанцію, так і опору ЛЕП. Турботливі партизани зробили все для того, щоб казарми окупантів залишилися без світла.

Зауважимо, що це не надто сподобалося самим окупантам. Відомо, що наступного дня вони збільшили кількість перевірок. Щоправда, не досягнули жодного результату.

Як зазначають у Центрі національного спротиву, відповідними диверсіями займаються досвідчені військові. Тож закликають людей без відповідної підготовки не наражати себе на небезпеку. І, якщо у них є така можливість, – покидати тимчасово окуповані території.

Ворог продовжує потерпати на Запоріжжі