Наразі лінія фронту нікуди не посунулася. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

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Що відбувається на Запоріжжі

Як зауважує кореспондент, українські артилеристи успішно досягають тилу ворога і нищать там усе, про що повідомила наша розвідка.

Долітає не лише до Мелітополя, а й до Бердянська, де росіяни, здавалося б, почувалися у повній безпеці. У селі Азовському гупало і смалило росіян. Є неперевірена інформація, що ЗСУ накрили "чмобіків" на Бердянській косі,

– повідомляє кореспондент.

Він додає, що там в нас з'явилося багато далекобійної артилерії. Найімовірніше, окрім HIMARS також працюють вітчизняні розробки. Було припущення, що це модифікована "Вільха". Втім, поки ця інформація непідтверджена.

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Під самим Енергодаром минулої ночі знову було неспокійно. З 23 до 3 години ночі гатила артилерія в бік Нікополя й Марганця. Відомо про приліт близько 50 снарядів, є руйнування будинків та електрогазових мереж. На щастя, цивільні мешканці не постраждали.

Цікаво, що в районі Нікополя на узбережжі Дніпра зафіксували вибухи. Місцева адміністрація підтвердила, що спрацювали міни берегового загородження.

"Хтось підплив і намагався висадити десант на берег Нікополя. Повідомляють, що місцеві мешканці не постраждали. Раніше херсонські раки були дуже задоволені, тепер під Нікополем маємо приблизно такий самий результат. Немає чого висаджувати диверсійні групи на Нікопольському березі", – стверджує кореспондент.

Останні втрати ворога