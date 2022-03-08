В Запорожской ОВА предупреждают о возможном распространении манипуляций и ложной информации.

Важно Слухи о дальнейшей переброске наиболее элитных подразделений России – вражеская манипуляция

Также известно, что войска России активно распространяют листовки с антиукраинской пропагандой в городе.

Оккупация Бердянска

Россияне временно оккупировали Бердянск 27 февраля. Однако бердянцы не согласны с оккупацией и периодически выходят на митинги. К примеру, 28 февраля жители Бердянска собрались под админзданием и посылали врага вслед за российским кораблем.

8 марта люди бесстрашно пели гимн Украины и держали в руках национальные флаги. Вооруженные военнослужащие вражеской армии только и могли наблюдать за "теплым приемом".

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