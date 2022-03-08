У Запорізькій ОВА попереджають про можливе розповсюдження маніпуляцій та неправдивої інформації.

Важливо Чутки про подальше перекидання найбільш елітних підрозділів Росії – ворожа маніпуляція

Також відомо, що війська Росії активно поширюють листівки з антиукраїнською пропагандою у місті.

Окупація Бердянська

Росіяни тимчасово окупували Бердянськ 27 лютого. Однак бердянці не погоджуються з окупацією та періодично виходять на мітинги. До прикладу, 28 лютого мешканці Бердянська зібралися під адмінбудівлею та посилали ворога вслід за російським кораблем.

8 березня люди безстрашно співали гімн України та тримали в руках національні прапори. Озброєні військовослужбовці ворожої армії тільки й могли, що спостерігати "теплий прийом".

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