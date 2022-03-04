К сожалению, завод и административное здание находятся под контролем захватчиков. Сейчас в городе стоят оккупанты.

На тему "Нах*й": бесстрашные жители Бердянска посылают вооруженных оккупантов – видеофакт

В Бердянском городском совете призвали местных жителей не приближаться к военным объектам и технике. Это опасно.

Заметим, рашистам удалось временно оккупировать Бердянск, потому что там не было наших военных. Смелые местные жители уже несколько дней пытаются прогнать врага из своего города. Они собираются под зданием горсовета и говорят оккупантам, чтобы шли туда, куда и корабль.

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