На жаль, завод та адміністративна будівля перебувають під контролем загарбників. Наразі у місті стоять окупанти.

До теми "Нах*й": безстрашні мешканці Бердянська посилають озброєних окупантів – відеофакт

У Бердянській міській раді закликали місцевих мешканців не наближатися до військових об'єктів та техніки. Адже це – небезпечно.

Зауважимо, рашистам вдалося тимчасово окупувати Бердянськ, бо там не було наших військових. Водночас сміливі місцеві мешканці вже кілька днів намагаються прогнати ворога зі свого міста. Вони збираються під будівлею міськради й кажуть окупантам, щоб йшли туди, куди й корабель.

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