Мероприятие провели, соблюдая морские пограничные ритуалы и традиции. Представитель посольства США в Украине вручил командиру отряда символический ключ, а командир подразделения поднял флаг морской охраны.

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Строили военный городок в рамках реализации международного проекта о потенциале морской пограничной безопасности. К слову, современный дивизион Морской охраны Мариупольского отряда создали в 2021 году. Там базировалась значительная часть корабельно-катерного состава Керченского отряда Морской охраны.

Смотрите видео открытия пункта:

Россия наращивает присутствие в Азовском море

Пограничники отметили, что государство-агрессор системно наращивает в Азовском море присутствие военных кораблей и катеров. Россия использует их для провокаций.

Поэтому морская охрана, при поддержке США, обеспечивает обустройство подразделений нового типа. Они хорошо подготовлены и способны быстро реагировать персоналом, современной техникой и соответствующим обеспечением.

Проект длится уже 3 года

Советник посольства США в Украине Кевин Кильер отметил, что проект международной помощи по модернизации морской охраны длится 3 года. Потратили почти 6 миллионов долларов, при этом 4 миллиона – на объекты в Мариуполе и Бердянске.

Более того, начался новый этап проектирования Центра технической поддержки в Одессе стоимостью 12 миллионов долларов. Вскоре также планируют обновить корабельно-катерный состав.

В следующем году мы начнем передачу пограничникам лодок стоимостью почти 12 миллионов долларов. Эта передача, кроме лодок, также предусматривает предоставление транспортных средств, снаряжения для дайвинга и правоохранительной деятельности,

– сказал Кильер.

Открыли пункт базирования дивизиона Морской охраны / Фото Госпогранслужбы: