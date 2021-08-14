Захід провели, дотримуючись морських прикордонних ритуалів та традицій. Представник посольства США в Україні вручив командиру загону символічний ключ, а командир підрозділу підняв прапор Морської охорони.

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Будували військове містечко в межах реалізації міжнародного проєкту про потенціал морської прикордонної безпеки. До слова, сучасний дивізіон Морської охорони Маріупольського загону створили у 2021 році. Там базувалась значна частина корабельно-катерного складу Керченського загону Морської охорони.

Дивіться відео відкриття пункту:

Росія нарощує присутність в Азовському морі

Прикордонники наголосили, що держава-агресор системно нарощує в Азовському морі присутність військових кораблів і катерів. Росія використовує їх для провокацій.

Тому морська охорона, за підтримки США, забезпечує облаштування підрозділів нового типу. Вони добре підготовлені та здатні швидко реагувати персоналом, сучасною технікою і відповідним забезпеченням.

Проєкт триває вже 3 роки

Радник посольства США в Україні Кевін Кільєр зазначив, що проєкт міжнародної допомоги з модернізації Морської охорони триває 3 роки. Витратили майже 6 мільйонів доларів, при цьому 4 мільйони – на об’єкти в Маріуполі та Бердянську.

Ба більше, розпочався новий етап проєктування Центру технічної підтримки в Одесі вартістю 12 мільйонів доларів. Невдовзі також планують оновити корабельно-катерний склад.

Наступного року ми розпочнемо передачу прикордонникам човнів вартістю майже 12 мільйонів доларів. Ця передача, окрім човнів, також передбачає надання транспортних засобів, спорядження для дайвінгу та правоохоронної діяльності,

– сказав Кільєр.

Відкрили пункт базування дивізіону Морської охорони / Фото Держприкордонслужби: