Останавливают работу "Альфа банк", "Ощадбанк", "Аваль". Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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По имеющейся информации из временно оккупированного Бердянска, с понедельника, 28 марта, прекращают свою деятельность ряд банковских учреждений,

– говорится в сообщении.

Пока в Бердянске будут работать:

"ПриватБанк" (суббота и воскресенье – выходной);

"А-банк";

"ТАС банк";

"Укргазбанк".

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