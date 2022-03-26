Останавливают работу "Альфа банк", "Ощадбанк", "Аваль". Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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По имеющейся информации из временно оккупированного Бердянска, с понедельника, 28 марта, прекращают свою деятельность ряд банковских учреждений,
– говорится в сообщении.
Пока в Бердянске будут работать:
- "ПриватБанк" (суббота и воскресенье – выходной);
- "А-банк";
- "ТАС банк";
- "Укргазбанк".
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