Зупиняють роботу "Альфабанк" "Ощадбанк", "Аваль". Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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За наявною інформацією з тимчасово окупованого Бердянська, з понеділка, 28 березня, припиняють свою діяльність низка банківських установ,

– мовиться в повідомленні.

Поки що в Бердянську працюватимуть:

"Приватбанк" (субота та неділя – вихідний);

"А-банк";

"ТАС банк";

"Укргазбанк".

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