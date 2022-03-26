Зупиняють роботу "Альфабанк" "Ощадбанк", "Аваль". Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
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За наявною інформацією з тимчасово окупованого Бердянська, з понеділка, 28 березня, припиняють свою діяльність низка банківських установ,
– мовиться в повідомленні.
Поки що в Бердянську працюватимуть:
- "Приватбанк" (субота та неділя – вихідний);
- "А-банк";
- "ТАС банк";
- "Укргазбанк".
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