Відтак у мережі у вільному доступі опинилися контракти, програми, кореспондентські рахунки тощо.
Зверніть увагу Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", – Байден
Документи центробанку Росії "злили" в мережу
Про злом центрально банку Росії хакери повідомили у п'ятницю, 25 березня, у твітер, пообіцявши, що усі дані незабаром опублікують.
Про публікацію цих документів повідомили у твітері The Black Rabbit World. Anonymous додали, що ці дані розповсюдять у різні точки Інтернету. На випадок, якщо посилання будуть піддані цензурі, то хакери поділяться ними за різними посиланнями.
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