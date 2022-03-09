Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в Бердянске журналистов под дулами автоматов заставляют транслировать по радио российскую пропаганду,

– говорится в сообщении.

Кстати, во временно оккупированном Бердянске жители городов бесстрашно протестуют против оккупанта.

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