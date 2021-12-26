Погибших обнаружили на западном побережье, в двух районах города. Среди них были две женщины и младенец. Трех человек удалось спасти.

Важно Литва будет выплачивать тысячу евро мигрантам, которые согласятся вернуться на родину

Перевернулась лодка

Местный чиновник предположил, что в Средиземном море могла перевернуться лодка с мигрантами. Поэтому, по его словам, количество погибших вскоре еще может возрасти.

Это уже не первые случаи

Международная организация по миграции обнародовала статистику, что около 1 500 мигрантов утонули в результате многочисленных аварий на центральном Средиземноморском маршруте. Это цифры только за 2021 год.

Авария с грузовиком с мигрантами

На юге Мексики перевернулся грузовик, в котором ехали более сотни мигрантов из Центральной Америки. Транспортное средство врезалось в столб.

Пострадавшие, которых доставили в больницу, сказали, что они приехали из Гватемалы. Более 50 человек получили травмы, трое из них в очень тяжелом состоянии. Аварию могла повлечь высокая скорость движения, большое количество людей в фуре, сложный поворот.