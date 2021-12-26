Загиблих виявили на західному узбережжі, у двох районах міста. Серед них було двоє жінок та немовля. Трьох людей вдалось врятувати.

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Перекинувся човен

Місцевий чиновник припустив, що у Середземному морі міг перекинутись човен із мігрантами. Тому, за його словами, кількість загиблих невдовзі ще може зрости.

Це вже не перші випадки

Міжнародна організація з міграції оприлюднила статистику, що близько 1 500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті. Це цифри тільки за 2021 рік.

Аварія з вантажівкою з мігрантами

На півдні Мексики перекинулась вантажівка, у якій їхали більше ніж сотня мігрантів з Центральної Америки. Транспортний засіб врізався у стовп.

Потерпілі, яких доправили до лікарні, сказали, що вони приїхали з Гватемали. Понад 50 осіб отримали травми, троє з них у дуже важкому стані. Аварію могла спричинити висока швидкість руху, велика кількість людей у фурі, складний поворот.