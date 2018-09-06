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Берега Фиджи и Тонга всколыхнула серия мощных землетрясений

63 Читати новину українською
Фиджи
Фиджи / earthquake.usgs.gov

Серия сильных землетрясений магнитудой от 4,4 до 7,8 всколыхнули берега Фиджи и Тонга в Тихом океане.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

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По информации службы, эпицентр мощного землетрясения находился в 101 километре к юго-востоку от столицы Фиджи города Сува. Очаг подземных толчков залегал на глубине 608 километров.

Еще четыре землетрясения произошли на юго-востоке от столицы Фиджи далеко в океане, однако толчки ощутили как жители Фиджи так и жители Тонга.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не оглашалась. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, в результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Теги: Землетрясение Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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