В результате землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали не менее 10 человек

В результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил телеканал NHK.

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Ранее 24 Канал сообщал о том, что в среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла.

Отмечается, что мощное землетрясение стал причиной оползней и разрушения зданий в нескольких районах острова.

Стихия привела к массовому отключению электричества по всему острову.

После землетрясения произошло не менее 22 повторных толчка. Магнитуда самого сильного из них составила 5,4.

Well..the situation of damages after the strong earthquake this early morning seems quite quite severe in #Hokkaido(#北海道), #Japan. The seismic centre is #Abiracho(#安平町, Abira town). All of fire electricity plants stop so all of traffic lights are black down. Railways stop. pic.twitter.com/Mjdn7gTHEo — MctArticle (@mctarticles) 5 вересня 2018 р.

Сейсмологи предупреждают о возможности сохранения сейсмической активности в районе землетрясения и риск новых сильных землетрясений в течение недели.