В результате землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали не менее 10 человек
В результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил телеканал NHK.
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Ранее 24 Канал сообщал о том, что в среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла.
Отмечается, что мощное землетрясение стал причиной оползней и разрушения зданий в нескольких районах острова.
Стихия привела к массовому отключению электричества по всему острову.
После землетрясения произошло не менее 22 повторных толчка. Магнитуда самого сильного из них составила 5,4.
Сейсмологи предупреждают о возможности сохранения сейсмической активности в районе землетрясения и риск новых сильных землетрясений в течение недели.