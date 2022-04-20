Берегите лачуги от огня, – ГСЧС ответила МЧС России на истерику относительно ядерного удара

Российские ведомства распространяют фейки о том, что якобы на Пасху Запад может применить против них ядерное оружие. В Украине уже ответили на это.

В МЧС России отметили, что на праздники НАТО может нанести "встречный ядерный удар". Поэтому людей призывали обустроить свои подвалы и бомбоубежища так, чтобы в них можно было жить.

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Дальше МЧСники якобы их даже будут проверять.

ГСЧС Украины иронически посоветовала российской службе не курить траву, когда они приезжают на вызовы о ее тушении. Потому что тогда "рождаются" подобные истерические заявления.

Советуем вам усилить разъяснительную работу в жилом секторе, куда ваши солдаты отправили краденую в Украине бытовую технику. Лучше публикуйте к краденым стиральным машинкам, телевизорам и женским фенам инструкции и выпустите рекомендации о том, как подключить технику к вашим старым проводкам и не сгореть всем "поселком",

– подчеркнули спасатели.

Они призвали МЧСников не бояться НАТО, а бояться Бога. Так как ответ на их преступления коснется всех будущих поколений.

Также ГСЧС посоветовала россиянам лучше беречь свои лачуги от огня и хоть иногда их ремонтировать. Также наши спасатели опубликовали фото заброшенного российского села.

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