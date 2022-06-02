Берегите эмоции: западное оружие для Украины становится обычным делом

Волна заявлений на оружейную тему (отличились США, Британия, Германия и Польша) слегка вывел из равновесия впечатлительных граждан. Вчера оплакивали "очередной" грядущий "котёл", а сегодня уже требуют более решительного наступления.

Рановато

Для наступления – рано. Вспомните, что ещё утром главной цифрой было количество наших потерь в день – 60 – 100 убитых.

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Ситуация на фронте от медийной волны резко не улучшилась. Натиск российских войск меньше не стал, накапливаться они не прекратили.

Чтобы не бросало из стороны в сторону, относитесь к теме зарубежного оружия как к рутине. Потому что заявления – это прекрасно, но всё решает рутина.

Надежный ориентир

Регулярные подсказки в этом плане может давать твиттер министра обороны Алексея Резникова. Вот набор картинок о двухсторонках за последние 2 дня из того, что подлежит освещению. Их больше, значительно.

Кроме непосредственно поставок оружия (очень часто их приходится склеивать с помощью нескольких стран) важной темой является обучение наших воинов. В том числе – заблаговременное и тоже с помощью нескольких стран.

Министр обороны уже указывал, что за рубежом заряжено обучение более 1,5 тысячи человек, и эта цифра растёт.

15 июня – третий Рамштайн. До него ещё наверняка будут какие-то заявления, так что берегите эмоции.

Кремль не верит Зеленскому и боится ВСУ из-за поставок из США – смотрите видео: