Кулеба заверил, что Береговский район расширяют не в угоду Венгрии
Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не меняет границы Береговского района, чтобы угодить Венгрии. Во время визита в Будапешт 29 мая министр не принимал обязательств по району. Кроме того, дипломаты не сливали украинские интересы в отношениях с Венгрией.
Свое мнение относительно процессов, связанных с Береговским районом, Дмитрий Кулеба обнародовал в фейсбуке 10 июня.
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Украина не угождает Венгрии
Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район, чтобы угодить Венгрии.
Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы,
- отметил министр.
По его словам, решение о присоединении района принимало не министерство иностранных дел. Однако ведомство поддерживает административно-территориальную реформу, "которая является европейской и прогрессивной".
Министр не брал обязательств в Будапеште
Кулеба также заверил, что во время визита в Будапешт 29 мая не брал обязательств по району.
МИД выступает за защиту прав людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов,
– подчеркнул министр.
Он добавил, что это бы противоречило Конституции, законодательству и национальным интересам Украины.
Слияния интересов не было
Кроме того, глава МИД назвал неправдивой информацию, что дипломаты слили украинские интересы в отношениях с Венгрией.
Мы в МИД ищем компромиссы в украино-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии",
- заявил Кулеба.
И добавил, что министерство не будет делать ничего, что бы вредило суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также заверил, что отклоняет требования дополнительно менять закон об образовании.
Что этому предшествовало
- Министерство развития общин и территорий обнародовало новые проекты районирования украинских областей.
- Неожиданностью для общественности и экспертов стало появление Береговского района, о создании которого раньше не было речи.
- Некоторые эксперты считают, что создавая такую административную единицу, украинская власть идет на первые уступки Венгрии.
- Местные СМИ пишут, что на Закарпатье начали собирать подписи под обращением против создания отдельного венгерского района с центром в Берегово.
Карта районов Закарпатской области / Фото "Закарпатье онлайн"