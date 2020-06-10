Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не меняет границы Береговского района, чтобы угодить Венгрии. Во время визита в Будапешт 29 мая министр не принимал обязательств по району. Кроме того, дипломаты не сливали украинские интересы в отношениях с Венгрией.

Свое мнение относительно процессов, связанных с Береговским районом, Дмитрий Кулеба обнародовал в фейсбуке 10 июня.

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Украина не угождает Венгрии

Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район, чтобы угодить Венгрии.

Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы,

- отметил министр.

По его словам, решение о присоединении района принимало не министерство иностранных дел. Однако ведомство поддерживает административно-территориальную реформу, "которая является европейской и прогрессивной".

Министр не брал обязательств в Будапеште

Кулеба также заверил, что во время визита в Будапешт 29 мая не брал обязательств по району.

МИД выступает за защиту прав людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что это бы противоречило Конституции, законодательству и национальным интересам Украины.

Слияния интересов не было

Кроме того, глава МИД назвал неправдивой информацию, что дипломаты слили украинские интересы в отношениях с Венгрией.

Мы в МИД ищем компромиссы в украино-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии",

- заявил Кулеба.

И добавил, что министерство не будет делать ничего, что бы вредило суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также заверил, что отклоняет требования дополнительно менять закон об образовании.

Что этому предшествовало

Министерство развития общин и территорий обнародовало новые проекты районирования украинских областей .

. Неожиданностью для общественности и экспертов стало появление Береговского района , о создании которого раньше не было речи.

, о создании которого раньше не было речи. Некоторые эксперты считают, что создавая такую административную единицу, украинская власть идет на первые уступки Венгрии.

Местные СМИ пишут, что на Закарпатье начали собирать подписи под обращением против создания отдельного венгерского района с центром в Берегово.



Карта районов Закарпатской области / Фото "Закарпатье онлайн"