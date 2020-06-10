Очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не змінює межі Берегівського району, аби догодити Угорщині. Під час візиту в Будапешт 29 травня міністр не брав зобов’язань щодо району. Крім того, дипломати не зливали українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

Свою думку щодо процесів, пов’язаних з Берегівським районом, Дмитро Кулеба оприлюднив у фейсбуці 10 червня.

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Україна не догоджає Угорщині

Кулеба назвав фейком те, що Україна створює Берегівський район, щоб догодити Угорщині.

Берегівський район вже давно і щасливо існує й має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи,

– зазначив міністр.

За його словами, рішення про приєднання району ухвалювало не міністерство закордонних справ. Однак відомство підтримує адміністративно-територіальну реформу, "яка є європейською і прогресивною".

Міністр не брав зобов’язань у Будапешті

Кулеба також запевнив, що під час візиту в Будапешт 29 травня не брав зобов’язань щодо району.

МЗС виступає за захист прав людей, які належать до національних меншин, але не веде перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів,

– наголосив міністр.

Він додав, що це б суперечило Конституції, законодавству та національним інтересам України.

Злиття інтересів не було

Крім того, глава МЗС назвав неправдивою інформацію, що дипломати злили українські інтереси у відносинах з Угорщиною.

Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії",

– заявив Кулеба.

Та додав, що міністерство не робитиме нічого, щоб шкодило суверенітету та територіальній цілісності України. Він також запевнив, що відхиляє вимоги додатково змінювати закон про освіту.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило нові проєкти районування українських областей.

Несподіванкою для громадськості та експертів стала поява Берегівського району , про створення якого раніше не йшлося.

, про створення якого раніше не йшлося. Деякі експерти вважають, що створюючи таку адміністративну одиницю, українська влада йде на перші поступки Угорщині.

Місцеві ЗМІ пишуть, що на Закарпатті почали збирати підписи під звернення проти створення окремого угорського району з центром у Берегово.



Карта районів Закарпатської області / Фото "Закарпаття онлайн"