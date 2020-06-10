Кулеба запевнив, що Берегівський район розширюють не на догоду Угорщині
Очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не змінює межі Берегівського району, аби догодити Угорщині. Під час візиту в Будапешт 29 травня міністр не брав зобов’язань щодо району. Крім того, дипломати не зливали українські інтереси у відносинах з Угорщиною.
Свою думку щодо процесів, пов’язаних з Берегівським районом, Дмитро Кулеба оприлюднив у фейсбуці 10 червня.
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Україна не догоджає Угорщині
Кулеба назвав фейком те, що Україна створює Берегівський район, щоб догодити Угорщині.
Берегівський район вже давно і щасливо існує й має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи,
– зазначив міністр.
За його словами, рішення про приєднання району ухвалювало не міністерство закордонних справ. Однак відомство підтримує адміністративно-територіальну реформу, "яка є європейською і прогресивною".
Міністр не брав зобов’язань у Будапешті
Кулеба також запевнив, що під час візиту в Будапешт 29 травня не брав зобов’язань щодо району.
МЗС виступає за захист прав людей, які належать до національних меншин, але не веде перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів,
– наголосив міністр.
Він додав, що це б суперечило Конституції, законодавству та національним інтересам України.
Злиття інтересів не було
Крім того, глава МЗС назвав неправдивою інформацію, що дипломати злили українські інтереси у відносинах з Угорщиною.
Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії",
– заявив Кулеба.
Та додав, що міністерство не робитиме нічого, щоб шкодило суверенітету та територіальній цілісності України. Він також запевнив, що відхиляє вимоги додатково змінювати закон про освіту.
Що цьому передувало
- Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило нові проєкти районування українських областей.
- Несподіванкою для громадськості та експертів стала поява Берегівського району, про створення якого раніше не йшлося.
- Деякі експерти вважають, що створюючи таку адміністративну одиницю, українська влада йде на перші поступки Угорщині.
- Місцеві ЗМІ пишуть, що на Закарпатті почали збирати підписи під звернення проти створення окремого угорського району з центром у Берегово.
Карта районів Закарпатської області / Фото "Закарпаття онлайн"