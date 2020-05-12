Беременная, хронически больная и безработный: в Южной Африке застряли 17 украинцев

В Южноафриканской Республике из-за карантина застряли 17 украинских граждан. Они все имели обратные билеты до Украины, но их рейсы регулярно отменялись.

Вчора застряглі надіслали лист міністрові закордонних справ України з прохання про допомогу, розповів у своєму фейсбуці директор PR-агентства Сергій Блажко.

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Він підкреслив, що у більшості тих, хто застряг на півдні африканського континенту, виникли великі проблеми. Зокрема, не можуть виїхати з ПАР:

жінка з хронічним захворюванням, яка не може придбати ліки без рецепту;

вагітна дівчина на сьомому місяці, що планувала народжувати в Україні і повинна була покинути ПАР ще у березні;

мама з річним немовлям на руках, яке вже двічі хворіло;

хлопець, який не отримав зарплатню від місцевого роботодавця і вже не має за що жити.

У більшості українців візи давно протерміновані. Посольство України в ПАР надає оперативну інформацію, але не може організувати рейс для евакуації,

– заявив Блажко.

За його словами, люди наполегливо просять про допомогу та готові самі оплатити переліт. Потрібне лише організований державою рейс з Йоганнесбурґа.

"Знаєте, як в Африці ставляться до білих під час пандемії? Наших потрібно рятувати терміново. Люди готові пройти самоізоляцію, але спершу їх потрібно забрати до України", – наголосив чоловік.

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