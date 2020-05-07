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      Украинка с собакой, которую не эвакуировали из Китая, рассказала историю возвращения домой

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      Зинченко вернулась в Украину с собакой
      Зинченко вернулась в Украину с собакой / instagram.com/p/B8LpVbTHpw7/

      Украинка Анастасия Зинченко недавно вернулась домой в Херсон. Девушку не эвакуировали из Уханя со всеми остальными гражданами в феврале из-за того, что она взяла с собой собаку.

      Зинченко в инстаграме рассказала, что после 3-месячного карантинного режима в Ухане она прилетела самолетом из Китая в Беларусь. Уже оттуда девушка на авто приехала в Украину.

      Накануне Украинка с собакой, которую не эвакуировали из Уханя, добралась домой: фото

      В то же время украинка подчеркнула, что Беларусь никакого отношения к ее возвращению не имеет. Дело в том, что страна не закрывала границы из-за пандемии коронавируса и продолжает принимать рейсы из Китая.

      зінченко настя з собакою ухань
      Девушка рассказала историю возвращения / Скриншот из инстаграма

      Анастасии удалось вернуться с собакой, как она и планировала. Девушка воспользовалась паспортом, который в феврале подавала на эвакуацию.

      зінченко ухань собака китай
      Анастасия вернулась вместе с собакой / Скриншот из инстаграма

      В начале марта Зинченко жаловалась, что о ней все забыли. По ее словам, история лишь на какое-то время стала громкой, а потом ситуация даже ухудшилась.

      Что известно об отказе в эвакуации Анастасии Зинченко?19 февраля девушка не смогла вылететь из эпицентра коронавируса – китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку.

      В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты отказали. Девушка рассказывала, что китайская сторона не согласовала вывоз животного.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Новости Херсона Новости Беларуси Китай Эвакуация украинцев
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