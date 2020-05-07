Украинка с собакой, которую не эвакуировали из Китая, рассказала историю возвращения домой

Украинка Анастасия Зинченко недавно вернулась домой в Херсон. Девушку не эвакуировали из Уханя со всеми остальными гражданами в феврале из-за того, что она взяла с собой собаку.

Зинченко в инстаграме рассказала, что после 3-месячного карантинного режима в Ухане она прилетела самолетом из Китая в Беларусь. Уже оттуда девушка на авто приехала в Украину.

Накануне Украинка с собакой, которую не эвакуировали из Уханя, добралась домой: фото

В то же время украинка подчеркнула, что Беларусь никакого отношения к ее возвращению не имеет. Дело в том, что страна не закрывала границы из-за пандемии коронавируса и продолжает принимать рейсы из Китая.



Девушка рассказала историю возвращения / Скриншот из инстаграма

Анастасии удалось вернуться с собакой, как она и планировала. Девушка воспользовалась паспортом, который в феврале подавала на эвакуацию.



Анастасия вернулась вместе с собакой / Скриншот из инстаграма

В начале марта Зинченко жаловалась, что о ней все забыли. По ее словам, история лишь на какое-то время стала громкой, а потом ситуация даже ухудшилась.