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      Українка з собакою, яку не евакуювали з Китаю, розповіла історію повернення додому

      - Читать новость на русском
      Зінченко повернулася в Україну з собакою
      Зінченко повернулася в Україну з собакою / instagram.com/p/B8LpVbTHpw7/

      Українка Анастасія Зінченко нещодавно повернулася додому в Херсон. Дівчину не евакуювали з Уханю зі всіма іншими громадянами у лютому через те, що вона взяла з собою собаку.

      Зінченко в інстаграмі розповіла, що після 3-місячного карантинного режиму в Ухані вона прилетіла літаком з Китаю до Білорусі. Вже звідти дівчина на авто приїхала в Україну.

      Напередодні Українка з собакою, яку не евакуювали з Уханю, добралась додому: фото

      Водночас українка наголосила, що Білорусь ніякого стосунку до її повернення не має. Справа у тому, що країна не закривала кордони через пандемію коронавірусу і продовжує приймати рейси з Китаю.

      зінченко настя з собакою ухань
      Дівчина розповіла історію повернення / Скриншот з інстаграму

      Анастасії вдалося повернутися з собакою, як вона і планувала. Дівчина скористаласч паспортом, який у лютому подавала на евакуацію.

      зінченко ухань собака китай
      Анастасія повернулася разом із собакою / Скриншот з інстаграму

      На початку березня Зінченко скаржилася, що про неї всі забули. За її словами, історія лише на якийсь час стала гучною, а потім ситуація навіть погіршилась.

      Що відомо про відмову в евакуації Анастасії Зінченко?19 лютого дівчина не змогла вилетіти з епіцентру коронавірусу – китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку.

      У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили. Дівчина розповідала, що китайська сторона не погодила вивіз тварини.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі Здоров'я Новини Херсона Китай Евакуація українців
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