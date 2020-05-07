Українка з собакою, яку не евакуювали з Китаю, розповіла історію повернення додому

Українка Анастасія Зінченко нещодавно повернулася додому в Херсон. Дівчину не евакуювали з Уханю зі всіма іншими громадянами у лютому через те, що вона взяла з собою собаку.

Зінченко в інстаграмі розповіла, що після 3-місячного карантинного режиму в Ухані вона прилетіла літаком з Китаю до Білорусі. Вже звідти дівчина на авто приїхала в Україну.

Напередодні Українка з собакою, яку не евакуювали з Уханю, добралась додому: фото

Водночас українка наголосила, що Білорусь ніякого стосунку до її повернення не має. Справа у тому, що країна не закривала кордони через пандемію коронавірусу і продовжує приймати рейси з Китаю.



Дівчина розповіла історію повернення / Скриншот з інстаграму

Анастасії вдалося повернутися з собакою, як вона і планувала. Дівчина скористаласч паспортом, який у лютому подавала на евакуацію.



Анастасія повернулася разом із собакою / Скриншот з інстаграму