Вагітна, хронічно хвора і безробітний: у Південній Африці застрягли 17 українців
У Південноафриканській Республіці через карантин застрягли 17 українських громадян. Вони усі мали зворотні квитки до України, але їхні рейси регулярно скасовувалися.
Вчора застряглі надіслали лист міністрові закордонних справ України з прохання про допомогу, розповів у своєму фейсбуці директор PR-агентства Сергій Блажко.
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Він підкреслив, що у більшості тих, хто застряг на півдні африканського континенту, виникли великі проблеми. Зокрема, не можуть виїхати з ПАР:
- жінка з хронічним захворюванням, яка не може придбати ліки без рецепту;
- вагітна дівчина на сьомому місяці, що планувала народжувати в Україні і повинна була покинути ПАР ще у березні;
- мама з річним немовлям на руках, яке вже двічі хворіло;
- хлопець, який не отримав зарплатню від місцевого роботодавця і вже не має за що жити.
У більшості українців візи давно протерміновані. Посольство України в ПАР надає оперативну інформацію, але не може організувати рейс для евакуації,
– заявив Блажко.
За його словами, люди наполегливо просять про допомогу та готові самі оплатити переліт. Потрібне лише організований державою рейс з Йоганнесбурґа.
"Знаєте, як в Африці ставляться до білих під час пандемії? Наших потрібно рятувати терміново. Люди готові пройти самоізоляцію, але спершу їх потрібно забрати до України", – наголосив чоловік.
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