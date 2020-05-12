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Вагітна, хронічно хвора і безробітний: у Південній Африці застрягли 17 українців

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У ПАР через карантин застрягли 17 українців
У ПАР через карантин застрягли 17 українців / storymaps.arcgis.com

У Південноафриканській Республіці через карантин застрягли 17 українських громадян. Вони усі мали зворотні квитки до України, але їхні рейси регулярно скасовувалися.

Вчора застряглі надіслали лист міністрові закордонних справ України з прохання про допомогу, розповів у своєму фейсбуці директор PR-агентства Сергій Блажко.

До слова Українка з собакою, яку не евакуювали з Китаю, розповіла історію повернення додому

Він підкреслив, що у більшості тих, хто застряг на півдні африканського континенту, виникли великі проблеми. Зокрема, не можуть виїхати з ПАР:

  • жінка з хронічним захворюванням, яка не може придбати ліки без рецепту;
  • вагітна дівчина на сьомому місяці, що планувала народжувати в Україні і повинна була покинути ПАР ще у березні;
  • мама з річним немовлям на руках, яке вже двічі хворіло;
  • хлопець, який не отримав зарплатню від місцевого роботодавця і вже не має за що жити.

У більшості українців візи давно протерміновані. Посольство України в ПАР надає оперативну інформацію, але не може організувати рейс для евакуації,
– заявив Блажко.

За його словами, люди наполегливо просять про допомогу та готові самі оплатити переліт. Потрібне лише організований державою рейс з Йоганнесбурґа.

"Знаєте, як в Африці ставляться до білих під час пандемії? Наших потрібно рятувати терміново. Люди готові пройти самоізоляцію, але спершу їх потрібно забрати до України", – наголосив чоловік.

Маршрут від Йоганнесбурґа до Києва: карта

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: МЗС України Евакуація українців ПАР Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини України
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