Минобороны отмечает, что будут принимать во внимание состояние здоровья и семейные обстоятельства как мужчин, так и женщин. Постановка на воинский учет – это не призыв на службу.

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На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 года может возникнуть необходимость встать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства. В течение 2022 года не стоит ожидать каких-то проблем,

– заявляет оборонное ведомство.

В то же время если женщины будут уклоняться от воинского учета, то, как и мужчины, будут получать предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. После предупреждений будут штрафовать.

Почему женщины должны встать на воинский учет

Как поясняет Минобороны, женщин, которые есть на воинском учете, могут призвать на военную службу. Их также могут привлечь выполнять работы для обеспечения обороны государства в военное время.

В мирное время женщин могут призвать на военную службу и службу в военном резерве только добровольно, то есть по контракту.

В случае, если женщина сменила профессию, ей надо будет проинформировать об этом территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Как встать на воинский учет

В Министерстве обороны объясняли, как можно встать на учет в пять простых шагов. Также расписали, какие документы нужны для этого. Приказ должны выполнить до конца 2022 года и до этого времени жизнь украинских женщин якобы не изменится.

Для того, чтобы встать на воинский учет, нужно: найти свою специальность/профессию в перечне, утвержденном приказом Минобороны; сообщить работодателю об обязанности встать на воинский учет; собрать необходимые документы.

Тогда надо пройти медицинский осмотр и добавить вывод военно-врачебной комиссии; предоставить необходимые документы для постановки на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту регистрации и проживания.

Вам будет необходимо знать перечень профессий для воинского учета женщин: смотрите видео