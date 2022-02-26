Для того чтобы это сделать, ВСУ, вероятно, взорвали мост на Берестейской. Враг атакует и наступает на столицу, там не спокойно, но она под защитой наших воинов.

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Также метро Шулявское и Берестейское в центре Киева недалеко. Но там идет артиллерийская и минометная атака.

Удалось отогнать от части войска агрессора. Мост могли взорвать по тактическим соображениям, чтобы не допустить врага.

В то же время, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко заявил, что информации о подрыве мостов в Киеве у него нет.