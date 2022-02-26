Для того, щоб це зробити, ЗСУ, ймовірно, підірвали міст на Берестейській. Ворог атакує і наступає на столицю, там не спокійно, але вона під захистом наших воїнів.

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Також метро Шулявське та Берестейське до центру Києва недалеко. Але там йде артилерійська та мінометна атака.

Вдалося відігнати від частини війська агресора. Міст могли підірвати з тактичних міркувань, щоб не допустити ворога.

Водночас заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко заявив, що інформації про підрив мостів у Києві в нього нема.

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