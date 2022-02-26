ВСУ и силы территориальной обороны активно защищают Киев от кафиров. Упорные бои продолжаются в нескольких районах столицы Украины.
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Задержание диверсантов
Украинским силам удалось задержать группу вражеских диверсантов. Группа задержанных составила 60 человек, сообщили в Госспецсвязи.
Отметим, что активные бои в Киеве продолжаются. Нашим героям удалось отразить нападение на воинскую часть. Также сообщалось, что врагу удалось высадить десант в Василькове.
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