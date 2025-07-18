Берест был единственным из тех, кто водружал флаг над Рейхстагом, но не имел звания героя Советского Союза. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что не так с назначением "Героя России" Бересту?

Российские СМИ сообщают, что украинцу Алексею Бересну Путин присвоил звание "Героя России" за "отвагу и самоотверженность в борьбе против немецко-фашистских захватчиков".

Алексей Берест родился в селе Горяйстовка на Сумщине, служил в Красной армии в звании лейтенанта. 30 апреля 1945 года он вместе с грузином Мелитоном Кантарией и россиянином Михаилом Егоровым поднял советский флаг над зданием Рейхстага, что стало символом победы СССР над нацистской Германией.

Берест, в отличие от Кантарии и Егорова, не получил звание Героя Советского Союза, а в советской историографии его имя часто игнорировалось.

Еще в 2005 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бересту звание Героя Украины посмертно.