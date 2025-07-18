Берест був єдиним з тих, хто зводив прапор над Рейхстагом, але не мав звання героя Радянського Союзу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що не так з призначенням "Героя Росії" Бересту?

Російські ЗМІ повідомляють, що українцю Олексію Бересну Путін присвоїв звання "Героя Росії" за "відвагу й самовідданість у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників".

Олексій Берест народився у селі Горяйстівка на Сумщині, служив у Червоній армії в званні лейтенанта. 30 квітня 1945 року він разом із грузином Мелітоном Кантарією та росіянином Михайлом Єгоровим підняв радянський прапор над будівлею Рейхстагу, що стало символом перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

Берест, на відміну від Кантарії та Єгорова, не отримав звання Героя Радянського Союзу, а в радянській історіографії його ім’я часто ігнорувалося.

Ще у 2005 році тодішній президент України Віктор Ющенко присвоїв Бересту звання Героя України посмертно.