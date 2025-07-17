Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про форум "Армія"?

Російське видання повідомило, що в країні скасували проведення військово-технічного форуму "Армия-2025", який з 2015 року проходив у парку "Патріот". Водночас не зазначається, чому Міністерство оборони ворога вирішило відмовитися від проведення заходу.

Форум "Армія" – головний виставковий захід Міноборони Росії, який проводиться щорічно з 2015 року в парку "Патріот" До минулого року форум проходив упродовж семи днів, проте у 2024 році програму було скорочено до трьох днів,

– йдеться в публікації.

Форум "Армія-2023": дивіться фото російських ЗМІ

Офіційний сайт "Армія-2025" досі працює, але з нього прибрали дати проведення форуму. Захід мав відбутися з 11 по 14 серпня. У російських ЗМІ припускають, що форум може пройти в закритому режимі – без доступу для широкої публіки.