Березюк объяснил, в чем заключаются разногласия внутри "Самопомочи"

На днях народный депутат Егор Соболев написал заявление о выходе из "Самопомочи", объяснив это тем, что имеет идеологические разногласия с руководством политсилы.

В прямом эфире 24 канала председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что происходит внутри партии и будут ли еще нардепы, которые покинут ее.

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Он заметил, что Егор Соболев не вышел из фракции "Самопомич", а просто объявил о том, что видит свое политическое будущее не с нашей партией.

Егор продолжает работать с нами, ведь мы совместно разделяем одинаковые ценности. Возможно, у нас разные пути достижения поставленной цели,

– пояснил Березюк.

Также он добавил, что партия "Самопомич" наследует правоцентристские взгляды, то есть более консервативные, тогда как отдельные члены партии предпочитают более радикальные действия. Сам Егор Соболев сказал, что больше не будет баллотироваться на парламентские выборы с партией "Самопомич".

Я уже написал заявление о сложении полномочий члена партии, но остаюсь, как беспартийный член, во фракции "Самопомич",

– добавил народный депутат Егор Соболев.

Смотрите видео: Березюк прокомментировал заявление Соболева