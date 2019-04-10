22:24
10 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Березюк объяснил, в чем заключаются разногласия внутри "Самопомочи"

      115 Читати новину українською
      Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк
      Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк / www.061.ua

      На днях народный депутат Егор Соболев написал заявление о выходе из "Самопомочи", объяснив это тем, что имеет идеологические разногласия с руководством политсилы.

      В прямом эфире 24 канала председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что происходит внутри партии и будут ли еще нардепы, которые покинут ее.

      Читайте также: Народные депутаты Соболев и Семенченко выходят из "Самопомочи"

      Он заметил, что Егор Соболев не вышел из фракции "Самопомич", а просто объявил о том, что видит свое политическое будущее не с нашей партией.

      Егор продолжает работать с нами, ведь мы совместно разделяем одинаковые ценности. Возможно, у нас разные пути достижения поставленной цели,
      – пояснил Березюк.

      Также он добавил, что партия "Самопомич" наследует правоцентристские взгляды, то есть более консервативные, тогда как отдельные члены партии предпочитают более радикальные действия. Сам Егор Соболев сказал, что больше не будет баллотироваться на парламентские выборы с партией "Самопомич".

      Я уже написал заявление о сложении полномочий члена партии, но остаюсь, как беспартийный член, во фракции "Самопомич",
      – добавил народный депутат Егор Соболев.

      Смотрите видео: Березюк прокомментировал заявление Соболева

       

      blog_ava
      Трейлер обновленного "Короля Льва" побил рекорд Disney: интересные детали
      сегодня
      2206
      Теги: Новости Украины Новости политики Самопомич Егор Соболев Олег Березюк
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ
      сегодня , 22:13 Главные новости 10 апреля: свежие анализы кандидатов и запрет на товары из РФ
      55
      Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      сегодня , 22:00 Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?
      Лев Парцхаладзе 165
      Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
      сегодня , 21:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
      Олег Тичинський 57
      Ожидания Кремля от украинских выборов: о чем врут российские пропагандисты
      сегодня , 20:01 Ожидания Кремля от украинских выборов: о чем врут российские пропагандисты
      Світлана Попова 741
      Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      сегодня , 19:48 Коломойський хоче повернути "Приватбанк": до чого тут Порошенко та звичайні українці?
      Артем Овдієнко 1105
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Очередной бразилец Шахтера не прочь играть за сборную Украины
       10 сентября 2018 , 11:20
      Ренн – Динамо: киевляне полетели во Францию без Беседина, но с Вербичем
       24 октября 2018 , 09:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук