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      Березюк пояснив, у чому полягають розбіжності всередині "Самопомочі"

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      Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк
      Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк / www.061.ua

      Днями народний депутат Єгор Соболєв написав заяву на вихід з "Самопомочі", пояснивши це тим, що має ідеологічні розбіжності з керівництвом політсили.

      У прямому ефірі 24 каналу голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк розповів, що відбувається всередині партії та чи будуть ще нардепи, які покинуть її.

      Читайте також: Народні депутати Соболєв та Семенченко виходять з "Самопомочі"

      Він зауважив, що Єгор Соболєв не вийшов з фракції "Самопоміч", а просто оголосив про те, що бачить своє політичне майбутнє не з нашою партією.

      Єгор продовжує працювати з нами, адже ми спільно розділяємо однакові цінності. Можливо, ми маємо різні шляхи досягнення поставленої мети,
      – пояснив Березюк.

      Також він додав, що партія "Самопоміч" наслідує правоцентристські погляди, тобто більш консервативні, тоді як окремі члени партії надають перевагу більш радикальним діям. Сам Єгор Соболєв сказав, що більше не балотуватиметься на парламентські вибори з партією "Самопоміч".

      Я вже написав заяву про складання повноважень члена партії, але залишаюся, як безпартійний член, у фракції "Самопоміч",
      – додав народний депутат Єгор Соболєв.

      Дивіться відео: Березюк прокоментував заяву Соболєва

       

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Олег Березюк Єгор Соболєв
      Джерело: 24 канал
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