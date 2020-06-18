Одним из тех, кто с особой жестокостью задерживал активистов во время столкновения под стенами суда по делу Стерненко, стал Михаил Панасенко. В его биографии немало подобных случаев, начиная с событий Евромайдана.

О том, что именно Михаил Панасенко был одним из тех, кто задерживал активистов под стенами суда, пишет журналист Дмитрий Реплянчук.



Михаил Панасенко при задержании активистов 15 июня / фото Дмитрия Реплянчука

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Ранение в задницу

О Михаиле Панасенко стало известно в 2018 году. 15 февраля он так же силой задерживал протестующих. На этот раз под стенами Соломенского суда в Киеве. Там тогда выбирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. Тогда сотрудники первой роты киевского полка полиции особого назначения пытались задержать активиста Александра Федорченко "Бреста". Его тогда повалили на землю и начали бить. После чего и раздался выстрел. Пуля рикошетом от асфальта попала Михаилу Панасенко в ягодицу.

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Тогда же активист Роман Синицын и написал о Михаиле Панасенко – о том, как он служил в "Беркуте" и избежал увольнения по переаттестации, которую провалил.

Служба в "Беркуте"

Панасенко в 2013-2014 годах служил в первой роте киевского полка "Беркута". Именно бойцы этой роты нападали на Автомайдан на Щорса и Крепостном. И именно бойцы этой роты были на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года.

Провал аттестации

Во время аттестации в 2015 году Панасенко набрал лишь 23 балла из 60. Минимальный проходной балл – 25. Поэтому его должны были уволить. Однако Панасенко остался служить.

"Как он пропетлял эту, так называемую, аттестацию – мне, конечно же, известно. Пропетлял так же, как и сотни других "беркутов", которые продолжают служить в полку особого назначения. Пропетлял через "ручные" комиссии, в которых сидели советники министра внутренних дел Арсена Авакова. Или вообще не проходили, только на бумаге. В какой-то момент "беркутов" просто перестали направлять на аттестацию", – написал тогда волонтер.

Как за Панасенко вступился Аваков

Стоит отметить, что после того, как Панасенко был ранен, активиста Александра Федорченко не отправили под арест, а дали мягкую меру пресечения. Это очень разозлило министра внутренних дел Арсена Авакова, который пригрозил снять охрану из помещений судов. А сами бойцы полков особого назначения вышли на протест. При этом сделали это 20 февраля – в четвертую годовщину расстрелов героев Небесной Сотни.

Другие столкновения с участием Панасенко

Дмитрий Реплянчук утверждает, что именно Панасоник с другими бойцами в октябре 2017 года избили его и задержали еще одного человека во время столкновений под стенами Святошинского суда.

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