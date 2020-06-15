Правоохранителей, которые били участника акции в поддержку Сергея Стерненко возле Шевченковского суда Киева, отстранили от работы. Полиция Киева проведет по данному факту служебное расследование.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко "Украинской правде" и добавил, что все результаты расследования передадут в Государственного бюро расследований.

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Он уточнил, что отстранили 2 правоохранителей, которые были задействованы в избиении активиста.

Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышение силы полицейскими, мною назначена служебная проверка,

– сказал Крищенко.

По словам руководителя полиции, эти действия будут тщательно расследовать. Он призвал СМИ помочь в этом. Отметил, если есть видео или больше фото этого инцидента, стоит предоставить их полиции. Также можно публично разместить эту запись, чтобы правоохранители имели возможность ее увидеть. Крищенко заверил, что это позволит как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общество о его результатах.