Правоохоронців, які били учасника акції на підтримку Сергія Стерненка біля Шевченківського суду Києва, відсторонили від роботи. Поліція Києва проведе за цим фактом службове розслідування.

Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко "Українській правді" та додав, що усі результати розслідування передадуть до Державного бюро розслідувань.

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Він уточнив, що відсторонили 2 правоохоронців, які були задіяні у побитті активіста.

Виходячи з інформації у пресі, де є фото, на якому є дії, які можуть свідчити про можливе перевищення сили поліцейськими, мною призначена службова перевірка,

– сказав Крищенко.

За словами керівника поліції, ці дії ретельно розслідуватимуть. Він закликав ЗМІ допомогти у цьому. Зазначив, якщо є відео чи більше фото цього інциденту, варто надати їх поліції. Також можна публічно розмістити цей запис, щоб правоохоронці мали змогу його побачити. Крищенко запевнив, що це дасть змогу якомога скоріше провести службове розслідування і проінформувати суспільство про його результати.