Суд у Києві продовжує обирати запобіжний захід для активіста Сергія Стерненка. Розгляд супроводжується постійними сутичками між правоохоронцями й активістами, що прийшои підтримати Стерненка. В одну з таких потрапив і народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський, де проти нього застосували силу й порвали футболку.

До Шевченківського райсуду Лозинський прийшов для того, аби взяти Стерненка на поруки. Про це він сам розповів журналістам, повідомляє 24 канал.

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Я помітив, як двоє чи троє поліцейських тягнуть дівчину по асфальту в бік кутка, де розташовані смітники. Я підійшов, щоб вияснити, що відбувається,

– розповів парламентар.

Він заявив, що правоохоронці стали стіною й не пропускали його туди. Не пропустили Лозинського навіть після того, як він показав посвідчення народного депутата.

"Тоді в хід пішли їхні лікті, кулаки, шолом. Саме так зараз працює Національна поліція під Шевченківським районним судом. Зараз я буду складати заяву про перешкоджання діяльності народного депутата", – заявив Роман Лозинський.

Він підкреслив, що народний депутат, на жаль, має можливість з більшою імовірністю захистити свої права, ніж звичайні активісти, які прийшли під будівлю суду.

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До слова, через декілька хвилин після спілкування з журналістами Роман Лозинський написав про цей інцидент у власному фейсбуці.

"Беркута" зразка 2013 повернулися. В автозаки пакують без розбору. Разом з колегами зараз будемо витягувати. Пишу заяву в поліцію про ментовське свавілля проти мітингувальників,

– заявив нардеп.

Скандальна справа Сергія Стерненка: коротко

Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще у 2018 році. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів. Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з них ножем. Поранення стало для того смертельним.

Ексрегіонали та проросійські політики закликали оголосити активісту підозру. Втім, на це ніхто не зважав, а про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.

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На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції. Люди ви ступають проти того, щоб активісту висували звинувачення у вбивстві нападника, адже Стерненко захищав власне життя.

11 червня активісту вручили підозру про умисне вбивство. Під суд, де йому мають обрати запобіжний захід, спершу 12, а потім і 15 червня прийшли сотні активістів, які виступили проти "судилища" над людиною, що захищала своє життя.

Між активістами й силовиками неодноразово спалахували сутички. Так, від рук правоохоронців вже постраждав колишній бранець Кремля Володимир Балух. Крім того, серед силовиків помітили колишніх "беркутівців".