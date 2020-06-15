Суд в Киеве продолжает избирать меру пресечения для активиста Сергея Стерненко. Рассмотрение сопровождается постоянными столкновениями между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать Стерненко. В одну из таких стычек попал и народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский, где против него применили силу и порвали футболку.

В Шевченковский райсуд Лозинский пришел для того, чтобы взять Стерненко на поруки. Об этом он сам рассказал журналистам, сообщает 24 канал.

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Я заметил, как двое или трое полицейских тянут девушку по асфальту в сторону угла, где расположены мусорники. Я подошел, чтобы выяснить, что происходит,

– рассказал парламентарий.

Он заявил, что правоохранители стали стеной и не пускали его туда. Не пропустили Лозинского даже после того, как он показал удостоверение народного депутата.

"Тогда в ход пошли их локти, кулаки, шлем. Именно так сейчас работает Национальная полиция под Шевченковским районным судом. Сейчас я буду составлять заявление о препятствовании деятельности народного депутата", – заявил Роман Лозинский.

Он подчеркнул, что народный депутат, к сожалению, имеет возможность с большей вероятностью защитить свои права, чем обычные активисты, которые пришли под здание суда.

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К слову, через несколько минут после общения с журналистами Роман Лозинский написал об этом инциденте в своем фейсбуке.

"Беркута" образца 2013 вернулись. В автозаки пакуют без разбора. Вместе с коллегами сейчас будем вытаскивать. Пишу заявление в полицию о ментовском беспределе против митингующих,

– заявил нардеп.

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Одесского активиста Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Следователи так и не могли тогда найти организаторов этих покушений. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он ранил одного из них ножом. Ранение стало для того смертельным.

Экс-регионалы и пророссийские политики призвали объявить подозрение активисту. Впрочем, на это никто не обращал внимания, а о подозрении снова зашла речь после назначения нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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На защиту Стерненко выступают немало активистов, а в украинских городах прошли массовые акции. Люди выступают против того, чтобы активисту выдвигали обвинения в убийстве нападавшего, ведь Стерненко защищал собственную жизнь.

11 июня активисту вручили подозрение об умышленном убийстве. Под суд, где ему должны избрать меру пресечения, сперва 12, а потом и 15 июня пришли сотни активистов, которые выступили против "судилища" над человеком, который защищал свою жизнь.

Между активистами и силовиками неоднократно вспыхивали стычки. Так, от рук правоохранителей уже пострадал бывший пленник Кремля Владимир Балух. Кроме того, среди силовиков заметили бывших "беркутовцев".