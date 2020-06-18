Одним з тих, хто з особливою жорстокістю затримував активістів під час сутичок під стінами суду у справі Стерненка, став Михайло Панасенко. В його біографії чимало схожих випадків, починаючи з подій Євромайдану.

Про те, що саме Михайло Панасенко був одним з тих, хто затримував активістів під стінами суду, пише журналіст Дмитро Реплянчук.

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Михайло Панасенко під час затримання активістів 15 Червня / Фото Дмитра Реплянчука

Поранення в дупу

Про Михайла Панасенка стало відомо у 2018 році. 15 лютого він так само силою затримував протестувальників. Цього разу під стінами Солом'янського суду в Києві. Там тоді обирали запобіжний захід для мера Одеси Геннадія Труханова. Тоді співробітники першої роти київського полку поліції особливого призначення намагалися затримати активіста Олександра Федорченка "Бреста". Його тоді повалили на землю та почали бити. Після чого і пролунав постріл. Куля рикошетом від асфальту влучила Михайлу Панасенку в сідницю.

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Тоді ж активіст Роман Синіцин і написав про Михайла Панасенка – про те, як він служив у "Беркуті" та уник звільнення після переатестації, яку провалив.

Служба в "Беркуті"

Панасенко в 2013-2014 роках служив у першій роті київського полку "Беркута". Саме бійці цієї роти нападали на Автомайдан на Щорса та Кріпосному провулку. І саме бійці цієї роти були на Майдані Незалежності 18-20 лютого 2014 року.

Провал атестації

Під час атестації у 2015 році Панасенко набрав лише 23 бали з 60. Мінімальний прохідний бал – 25. Тож його мали б звільнити. Однак Панасенко залишився служити.

"Як він пропетляв цю, так звану, атестацію – мені, звичайно, ж відомо. Пропетляв так само, як і сотні інших "беркутів", що продовжують служити в Полках особливого призначення. Пропетляв через "ручні" комісії, в яких сиділи радники міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Або взагалі не проходили, тільки на папері. В якийсь момент "беркутів" просто перестали направляти на атестацію", – написав тоді волонтер.

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Варто відзначити, що після того, як Панасенка було поранено, активіста Олександра Федорченка не відправили під арешт, а дали м'якший запобіжний захід. Це дуже розлютило міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пригрозив зняти охорону з приміщень судів. А самі бійці полків особливого призначення вийшли на протест. При цьому зробили це 20 лютого – на четверту річницю розстрілів героїв Небесної Сотні.

Інші сутички за участі Панасенка

Дмитро Реплянчук стверджує, що Панасенко з іншими бійцями у жовтні 2017 року побили його та затримали ще одного чоловіка під час сутичок під стінами Святошинського суду.

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