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ВЕРХОВНА РАДА ЗНО КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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ВЕРХОВНА РАДА ЗНО КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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Маніпуляція по-шаріївськи
сьогодні , 12:00 Маніпуляція по-шаріївськи
Віталій Дейнега
Опалювальний сезон на Львівщині: інтерв'ю з керівництвом Нафтогазу та АРМА щодо скандальних ТЕЦ
сьогодні , 11:50 Опалювальний сезон на Львівщині: інтерв'ю з керівництвом Нафтогазу та АРМА щодо скандальних ТЕЦ
Вероніка Міронова
Невидимий будинок посеред пустелі: в Каліфорнії побудували особливий готель – відео
15 червня , 21:21 Невидимий будинок посеред пустелі: в Каліфорнії побудували особливий готель – відео
Ростислав Струтинський