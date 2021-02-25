Транзитную роль Украины по поставкам российского газа в Европу надо сохранить. Но и "Северный поток-2" следует достроить.

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге 24 февраля заявил, что Берлин прилагал и прилагает усилия в обоих этих направлениях.

Напомним, 21 февраля "Северный поток-2" попросил срочное разрешение на работы в водах Германии

Что говорят в Германии о транзите российского газа

По достройке "Северного потока-2"

Зайберт отметил, что для Германии "было и является важно, чтобы Украина – даже при наличии" Северного потока-2" – оставалась страной-транзитером газа".

Мол, Берлин интенсивно работал совместно с Еврокомиссией, чтобы контракт между Киевом и Москвой снова подписали в декабре 2019 – "для европейской энергетической безопасности".

В то же время представитель Германии не ответил на вопрос, будет ли Берлин способствовать продолжению контракта через 4 года (когда срок его действия истечет).

О санкциях Белого дома

Позиция Соединенных Штатов немецкой стороне известна, так же как "американским друзьям известна позиция федерального правительства" (Германия эти санкции отвергает). Однако Берлин все еще желает переговоров с Вашингтоном по этому поводу.

Тем временем 18 европейских компаний, как стало известно 23 февраля, вышли из проекта Nord Stream 2 из-за санкций США . Германия это не прокомментировала, так как, мол, это "дела этих компаний".

А вот в США уверены, что выход из проекта ряда компаний только подтвердил, что санкции работают. Вместе с США против достройки "Северного потока-2" выступает и Украина, а также страны Балтии и Польша.