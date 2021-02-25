Транзитну роль України щодо постачання російського газу у Європу треба зберегти. Але й "Північний потік-2" слід добудувати.

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу 24 лютого заявив, що Берлін докладав і докладає зусиль в обох цих керунках.

Нагадає, 21 лютого "Північний потік-2" попросив терміновий дозвіл на роботи у водах Німеччини

Що кажуть у Німеччині про транзит російського газу

Щодо добудови "Північного потоку-2"

Зайберт наголосив, що для Німеччини "було і є важливим, щоб Україна – навіть за наявності "Північного потоку-2" – залишалася країною-транзитером газу".

Мовляв, Берлін інтенсивно працював спільно з Єврокомісією, аби контракт між Києвом і Москвою знову підписали в грудні 2019 – "задля європейської енергетичної безпеки".

Водночас представник Німеччини не відповів на запитання, чи буде Берлін сприяти продовженню контракту через 4 роки (коли строк його дії спливе).

Щодо санкцій Білого дому

Позиція Сполучених Штатів німецькій стороні відома, так само як "американським друзям відома позиція федерального уряду" (Німеччина ці санкції відкидає). Однак Берлін все ще прагне переговорів із Вашингтоном щодо цього.

Тим часом 18 європейських компаній, як стало відомо 23 лютого, вийшли з проєкту Nord Stream 2 через санкції США. Німеччина це не прокоментувала, бо, мовляв, це "справи цих компаній".

А от у США впевнені, що вихід із проєкту низки компаній тільки підтвердив, що санкції працюють. Разом зі США проти добудови "Північного потоку-2" виступає й Україна, а також країни Балтії і Польща.

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