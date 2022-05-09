Берлин не знает, когда Украина сможет стать членом ЕС: призывают "не давать пустых обещаний"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не знает, когда Украина может вступить в ЕС из-за продолжающейся войны с Россией.

Важно Зеленский онлайн поговорил с Урсулой фон дер Ляйен и показал вторую часть опросника ЕС

Несмотря на это, дипломат отметила, что Украина принадлежит к европейскому дому.

Однако мы не знаем, когда этот шаг может быть сделан и как он может быть сделан, потому что они сейчас находятся в состоянии ужасной войны,

– заявила Бербок.

Германия призывает не давать пустых обещаний

После полномасштабного нападения России Украина попросила о скором вступлении в Евросоюз. Глава МИД Германии отметила, что Украина уже представила документы, которые могли бы послужить основой для переговоров о вступлении. В то же время она подчеркнула, что процедура вступления в ЕС обычно занимает годы.

"Мы больше никогда не должны давать пустых обещаний", – добавила Бербок.

Она также напомнила о начатых переговорах по вступлению в ЕС с Северной Македонией и Албанией.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский сегодня побеседовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он показал вторую часть опросника от ЕС. Эта анкета позволяет Украине получить статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Первую часть опросника Украина заполнила еще в середине апреля и передала в Брюссель. Документ изучают.

В Офисе Президента считают, что Украина надеется получить статус кандидата в члены ЕС летом 2022 года.

Добавим, после того, как опросник будет заполнен полностью, Еврокомиссия будет готовить Украине рекомендацию по соответствию критериям присоединения к ЕС. После этого будут возможны полноценные переговоры о вступлении в Евросоюз.

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