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Берлин отреагировал за заявления Шредера: санкции не являются самоцелью

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Германия не изменила позиции относительно санкций против России
Германия – за сохранение санкций против России / Корреспондент

Германия не изменила своей позиции относительно сохранения санкций против Москвы. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что считает санкции против России бессмысленными.

На оскорбление посла Украины не отреагировали

Снятие санкций возможно только тогда, если будет достигнут прогресс в разрешении военного конфликта на Востоке Украины. Об этом говорится в ответе посольства Германии "Радио Свободе".

К теме Меркель выступила за сохранение санкций против России

Санкции не являются самоцелью, а связаны с четкими ожиданиями действий России. В первую очередь, это выполнение Минских договоренностей в конфликте на Востоке Украины параллельно с санкциями, которые касаются незаконной аннексии Крыма,
– ответили в представительстве Германии.

Обратите внимание! В посольстве ФРГ не прокомментировали оскорбление Герхарда Шредера в отношении посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Шредер vs Мельник: история конфликта

  • Бывший канцлер Германии, а также известный российский лоббист Шредер заявил, что считает бессмысленными санкции против Москвы.
  • Также Шредер считает, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.
  • Зато посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил Шредеру пари, что Крым будет в составе Украины еще при жизни экс-канцлера.
  • 26 мая Шредер назвал Мельника "карликом из Украины".

Что известно о Герхарде Шредере?Ексканцлер ФРГ в 1998 – 2005 годах Герхард Шредер является руководителем совета директоров государственной компании "Роснефть" и председателем совета акционеров Nord Stream AG.
Бывший канцлер Германии попал в список "Миротворца". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины".

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины МИД Украины Санкции Новости России Новости политики
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