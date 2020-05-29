Берлин отреагировал за заявления Шредера: санкции не являются самоцелью
Германия не изменила своей позиции относительно сохранения санкций против Москвы. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что считает санкции против России бессмысленными.
На оскорбление посла Украины не отреагировали
Снятие санкций возможно только тогда, если будет достигнут прогресс в разрешении военного конфликта на Востоке Украины. Об этом говорится в ответе посольства Германии "Радио Свободе".
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Санкции не являются самоцелью, а связаны с четкими ожиданиями действий России. В первую очередь, это выполнение Минских договоренностей в конфликте на Востоке Украины параллельно с санкциями, которые касаются незаконной аннексии Крыма,
– ответили в представительстве Германии.
Обратите внимание! В посольстве ФРГ не прокомментировали оскорбление Герхарда Шредера в отношении посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Шредер vs Мельник: история конфликта
- Бывший канцлер Германии, а также известный российский лоббист Шредер заявил, что считает бессмысленными санкции против Москвы.
- Также Шредер считает, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.
- Зато посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил Шредеру пари, что Крым будет в составе Украины еще при жизни экс-канцлера.
- 26 мая Шредер назвал Мельника "карликом из Украины".
Что известно о Герхарде Шредере?Ексканцлер ФРГ в 1998 – 2005 годах Герхард Шредер является руководителем совета директоров государственной компании "Роснефть" и председателем совета акционеров Nord Stream AG.
Бывший канцлер Германии попал в список "Миротворца". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины".