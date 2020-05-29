Берлин отреагировал за заявления Шредера: санкции не являются самоцелью

Германия не изменила своей позиции относительно сохранения санкций против Москвы. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что считает санкции против России бессмысленными.

На оскорбление посла Украины не отреагировали

Снятие санкций возможно только тогда, если будет достигнут прогресс в разрешении военного конфликта на Востоке Украины. Об этом говорится в ответе посольства Германии "Радио Свободе".

К теме Меркель выступила за сохранение санкций против России

Санкции не являются самоцелью, а связаны с четкими ожиданиями действий России. В первую очередь, это выполнение Минских договоренностей в конфликте на Востоке Украины параллельно с санкциями, которые касаются незаконной аннексии Крыма,

– ответили в представительстве Германии.

Обратите внимание! В посольстве ФРГ не прокомментировали оскорбление Герхарда Шредера в отношении посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Шредер vs Мельник: история конфликта

Бывший канцлер Германии, а также известный российский лоббист Шредер заявил, что считает бессмысленными санкции против Москвы .

. Также Шредер считает, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины.

Зато посол Украины в ФРГ Андрей Мельник предложил Шредеру пари, что Крым будет в составе Украины еще при жизни экс-канцлера.

предложил Шредеру пари, что Крым будет в составе Украины еще при жизни экс-канцлера. 26 мая Шредер назвал Мельника "карликом из Украины".

Что известно о Герхарде Шредере?Ексканцлер ФРГ в 1998 – 2005 годах Герхард Шредер является руководителем совета директоров государственной компании "Роснефть" и председателем совета акционеров Nord Stream AG.

Бывший канцлер Германии попал в список "Миротворца". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины".