Берлін відреагував за заяви Шредера: Санкції не є самоціллю

Німеччина не змінила своєї позиції щодо збереження санкцій проти Москви. Раніше ексканцлер ФРН Герхард Шредер заявив, що вважає санкції проти Росії безглуздими.

На образу посла України не відреагували

Зняття санкцій можливе лише, якщо буде досягнуто прогресу у вирішенні воєнного конфлікту на Сході України. Про це мовиться у відповіді посольства Німеччини "Радіо Свободі".

До теми Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Санкції не є самоціллю, а пов'язані з чіткими очікуваннями дій Росії. В першу чергу, це виконання Мінських домовленостей у конфлікті на Сході України паралельно із санкціями, які стосуються незаконної анексії Криму,

– відповіли у представництві Німеччини.

Зверніть увагу! У посольстві ФРН не прокоментували образи Герхарда Шредера щодо посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Шредер vs Мельник: історія конфлікту

Колишній канцлер Німеччини, а також відомий російський лобіст Шредер заявив, що вважає безглуздими санкції проти Москви .

. Також Шредер вважає, що Крим вже ніколи не повернеться до складу України.

Натомість посол України у ФРН Андрій Мельник запропонував Шредеру парі, що Крим буде у складі України ще за життя ексканцлера.

запропонував Шредеру парі, що Крим буде у складі України ще за життя ексканцлера. 26 травня Шредер назвав Мельника "карликом з України".

Що відомо про Герхарда Шредера?Ексканцлер ФРН у 1998 – 2005 роках Герхард Шредер є керівником ради директорів державної компанії "Роснефть" та головою ради акціонерів Nord Stream AG.

Колишній канцлер Німеччини потрапив до списку "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України".