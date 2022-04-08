В Берлине мемориал советской армии расписали "антироссийскими надписями"

Весь мир следит за трагической ситуацией в Украине, происходящей с начала вторжения России. Жители разных стран поддерживают наше государство и осуждают действия агрессора.

Так, в берлинском Трептов-парке неизвестные расписали "антироссийскими призывами" мемориал советской армии. Как отмечает издание, причиной таких действий являются военные преступления со стороны России, в частности, речь идет о зверствах в недавно деоккупированной Буче.

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В Берлине мемориал расписали "антироссийскими надписями"

Советский мемориал замазали красной краской и нацарапали на нем несколько лозунгов, например "Зачем?", "Украинская кровь на российских руках", а также "Путин = Сталин".

Кроме того, на мемориале была найдена надпись "Смерть всем россиянам" и российский символ "Z" и свастики.

Граффити обнаружили сотрудники центральной охраны берлинской полиции. По словам спикера полиции, мемориал находится под охраной, а Госбезопасность расследует дело.

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