В Берлине подтвердили правдивость спутниковых фото Бучи: Путин виновен в зверствах россиян

Группа экспертов Германии тщательно изучила спутниковые снимки Бучи. Специалисты спецслужб подтвердили, что их сделали еще в середине марта. Это доказывает, в частности, вину и самого диктатора России.

Следовательно, это значит, что людей там убивали именно россияне, оккупировавшие город. Ведь тела на изображениях лежали там, где они были обнаружены украинскими военными во время вхождения в город.

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Убитые точно лежали с 10 марта

Об этом 6 апреля сообщил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт. Он также акцентировал, что россияне убивали и пленных, которых допрашивали и пытали.

Есть оценки спутниковых снимков, которые были сделаны между 10 и 18 марта 2022 года, и они позволяют заключить, что жертвы на улице Яблонской в ​​Буче, изображения с которыми мы все увидели, были там по меньшей мере с 10 марта,

– сказал спикер правительства.

Следует отметить, что российские военные удерживали город с 7 по 30 марта. Тела в этот период уже лежали на улицах города и никто их не забирал.

Опровергли цинические заявления Кремля

Гебештрайт считает, что целенаправленные убийства мирных жителей доказывают и вину Путина. Мол, диктатор по меньшей мере потакал военным преступлениям, потому что достижения военных целей ему важнее прав человека.

Следовательно, в Германии опровергли заявления российской стороны о том, что снимки из Бучи – якобы инсценировка. Их назвали безосновательными, как и отрицание причастности россиян к массовым убийствам украинцев.

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