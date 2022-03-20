В Берлине сын нацгвардейки сыграл на концерте для помощи Украине: собрали 20 тысяч евро

В Берлине 16-летний сын нацгвардейки из Львова Егор Бахмут открыл благотворительный концерт в помощь Украине. В общей сложности во время концерта было собрано 20 тысяч евро.

В камерном зале Посольства Украины в Германии совместно с "Музеем стены" организовали благотворительный концерт в поддержку Украины.

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Сыграл там и украинец Егор Бахмут – ученик Государственного музыкального лицея им. Соломии Крушельницкой и сын нацгвардейки.

Парень сам уехал в Германию, потому что родители воюют в Украине

Известно, что папа – военный хирург, а мать служит в Национальной гвардии.

С началом полномасштабной вооруженной агрессии против Украины юноша самостоятельно уехал в Германию, чтобы мама и папа спокойно защищали родную землю.

К слову, российские войска уже 24 дня бомбят Украину. Для миллионов наших граждан звуки сирен, взрывов и ракетных ударов стали обыденностью. Поэтому креативное сообщество Roger Leao&7CS переосмыслило гимн кровавой РФ.

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