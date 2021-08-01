Несмотря на запрет: в Берлине тысячи людей протестовали против карантинных ограничений

В Берлине 1 августа прошли протесты против карантинных ограничений. Тысячи людей вышли на улицы несмотря на запрет соответствующих акций.

В течение дня задержали около 500 человек. Некоторые жители Берлина вышли на протест с плакатами с надписями "Конец диктатуры коронавируса" и "Никаких тестов, никакой пандемии".

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Как проходил протест в Берлине

За безопасностью в столице Германии следили примерно 2 тысячи правоохранителей. В то же время над Берлином кружили вертолеты, а многие улицы были перекрыты. Однако протестующие неоднократно пытались преодолевать заграждения, отметили в полиции города.

Между демонстрантами и правоохранителями фиксировали стычки, последние призвали участников акции разойтись. Во время соответствующих стычек несколько полицейских получили ранения.

В конце концов большинство митингующих таки разошлись добровольно. Всего участие в протестах 1 августа приняли примерно 5 тысяч человек.

Что известно о запрете акции против карантинных ограничений