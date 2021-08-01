Несмотря на запрет: в Берлине тысячи людей протестовали против карантинных ограничений
Источник:Deutsche Welle
В Берлине 1 августа прошли протесты против карантинных ограничений. Тысячи людей вышли на улицы несмотря на запрет соответствующих акций.
В течение дня задержали около 500 человек. Некоторые жители Берлина вышли на протест с плакатами с надписями "Конец диктатуры коронавируса" и "Никаких тестов, никакой пандемии".
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Как проходил протест в Берлине
За безопасностью в столице Германии следили примерно 2 тысячи правоохранителей. В то же время над Берлином кружили вертолеты, а многие улицы были перекрыты. Однако протестующие неоднократно пытались преодолевать заграждения, отметили в полиции города.
Между демонстрантами и правоохранителями фиксировали стычки, последние призвали участников акции разойтись. Во время соответствующих стычек несколько полицейских получили ранения.
В конце концов большинство митингующих таки разошлись добровольно. Всего участие в протестах 1 августа приняли примерно 5 тысяч человек.
Что известно о запрете акции против карантинных ограничений
- Еще 31 июля Высший административный суд Берлина и Бранденбурга, подтвердил законность запрета запланированных на 1 августа демонстраций против коронавирусных ограничений и сторонников движения Querdenken.
- Соответствующее решение суда приняли в связи с рисками заражения людей COVID-19 во время протестов, ведь участники подобных акций массово пренебрегали правилами противодействия коронавирусу.